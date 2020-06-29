أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 10 تصريحات لوزير السياحة والآثار بشأن الافتتاحات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 10 تصريحات لوزير السياحة والآثار بشأن الافتتاحات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365، أبرز تصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها قصر البارون إمبان، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وفيما يلي أبرز تصريحات الوزير:

- نحرص على تاريخنا وتراثنا بإعادة قصر البارون إمبان لشكله الأصلي

- تأسيس بنية سياحية قوية من ضمنها افتتاح مطارين

- نحرص على تراثنا.. شعارنا هو الإتقان من خلال الترميم الدقيق

-استغلال قصر البارون بما يتناسب مع طبيعته الأثرية

- نقل 51 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

- أنشأنا أول مسلة معلقة في ساحة المتحف الكبير

-حافظنا على العمالة المدربة بالقطاع السياحي خلال أزمة كورونا

- مصر أولى الدول التي حصلت على ختم السفر الآمن

- جهزنا شعارًا مصريًا خاصًا بالسلامة الصحية

- اشترطنا حصول المنشأة على شهادة السلامة الصحية كي تعود للحياة