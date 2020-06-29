مصر | القبض على المتهمين أبطال واقعة التنمر على أفريقي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على المتهمين أبطال واقعة التنمر على أفريقي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تداوله مستخدمو موقع "فيسبوك" ظهر خلاله شاب حال سيره بالطريق العام، وقيام أحد الأشخاص بقذفه بحجر وآخر بتصويره، وأمكن التوصل للشاب وتبين أنه طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ومقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة، وباستدعائه حضر صحبة والدته (ربة منزل– تحمل ذات الجنسية).

وبسؤاله عن ملابسات الواقعة قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بإمبابة فوجئ بشخصين يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بالتنمر عليه لفظيًا، وإلقاء حجر عليه بينما قام الآخر بتصوير الواقعة، وحال معاتبته لهما اعتديا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتمزيق ملابسه واستوليا على حقيبته وبداخلها (بعض الملابس - حذاء رياضى – هاتف محمول – مبلغ مالى).