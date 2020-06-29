مصر | المعاينة تكشف سبب حريق شقة سكنية في المريوطية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سبب حريق شقة سكنية في المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، أن ماس كهربائي بالوصلات الكهربائية السبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المريوطية، غرب محافظة الجيزة.

كان نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية، مجاورة لمحل تجاري شهير فى منطقة المريوطية، حيث انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع اصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، مجاورة لمحل تجاري شهير بمنطقة المريوطية، غرب محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء وقوات الدفاع المدني، تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.

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حرر الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، محضرًا بقسم شرطة ثالث أكتوبر، اليوم الاثنين، يفيد بعدم استلامه راتبه المتأخر لمدة 5 أشهر من القناة.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه في حالة عدم استلام الإعلامي تامر أمين راتبه من "النهار"، وحلول الشهر المقبل، كان يحق له فسخ العقد الموقع بينه وبين القناة، موضحًا أن المحضر المحرر من تامر أمين، لم يُشر إلى راتبه المراد استرداده من إدارة القناة.

كان الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، حرر محضرًا بقسم ثالث أكتوبر، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه.

وقال تامر أمين في المحضر: إنه لم يتقاض راتبه لمدة 5 أشهر متصلة، ولم يستطع الوصول إلى حل ودي يمكنه من الحصول على حقوقه.