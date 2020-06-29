شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد الشبراوي: «30 يونيو» غيرت التاريخ.. وسيظل يومًا خالدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد أحمد عمر الشبراوي، أحد أبطال ملحمة البرث إن 30 يونيو سيظل يوما خالدا في تاريخ مصر، لأنه غير مسار الحياة وجعلها تسير في الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن تلك الثورة التي قام بها الشعب وحماها الجيش جاءت من أبناء هذا الشعب العظيم الذي أثبت أنه قادر دائما على أن يصنع تاريخه من جديد.

وأضافت أن ثورة ٣٠ يونيو جاءت لتغيير مجرى التاريخ، انتصارًا لإرادة الشعب وتحرك من رجال القوات المسلحة في وقت كان من أصعب الأوقات، لحماية مصر من مخططات قوي الشر في الداخل والخارج للنيل من مصر واستقرارها، إلا أن شجاعة وجسارة أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة وإرادة الشعب القوية حافظت على مقدرات هذا الوطن، لتبقي مصر قوية أبية ومحفوظة بأمر الله وإرادة شعبها وجنودها البواسل، بغض النظر عن بعض المعوقات التي تشهدها الفترة الحالية سواء سد النهضة أو التدخل التركي في ليبيا، لكننا على ثقة ويقين في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسواعد رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لحماية مصر وأمنها والجهود المبذولة لحل تلك الأزمات بشكل يليق بمكانة وسيادة مصر.

وذكرت أن الجميع يعلم أن هناك مخططات تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن، فلابد لأبناء الشعب المصري ألا ينساق وراء الشائعات ولا نصدق كل الكلام والادعاءات العاطفية لتلك الجماعات الإرهابية التي تقوم بتزييف الحقائق، مؤكدة على وعي الشعب وترابطه وإرادته القوية التي تجعله ألا ينساق وراء الأفكار المتطرفة، ولنقف جميعا خلف القيادة السياسية حفاظًا على أمن مصر واستقرارها وتظل رايتها خفاقة بين الأمم.