شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار سوهاج الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدله رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران شركة إير كايرو القادمة من الرياض تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب «م. ن. ع» وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة السيد عياد، مأمور الفحص، تحت إشراف الأستاذ حسن أبوكريشة، مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من هبه حنفي، بالأمن الجمركي، وناهد عطا، وعلي محمد، مأموري تفتيش الركاب، ومؤمن الخولي، رئيس قسم تفتيش الركاب، وعصام بلال بمكافحة التهرب، فتبين وجود 8000 قرص و50 أمبول و5 علب أكياس فوار أدوية بشرية ومكملات غذائية أنواع مختلفة منها سنترال وسولبادين وابيماج وبنادول وفيتامين سي وفارماتون وأصناف أخرى مخبأة داخل وأسفل حقائبة.

قرر ياسين أحمد مصطفى، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2020. يأتي ذلك تفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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