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«الأعلى للجامعات»: إجراءات ضد الطلبة الذين استعانوا بأبحاث معدة مسبقا

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محمد غريب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات بدأت في فرز الأبحاث المُقدمة من طلاب سنوات النقل، لافتا إلى أن الجامعات تعمل على رصد الأبحاث المُعدة مُسبقا والتي يتم تداولها في المكتبات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الإثنين أنه سيكون هناك إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بتلك الأبحاث المُعدة مُسبقا، مشير إلى أنه سيتم مراعاة عدم اعتياد الطلاب على نظام الأبحاث عند الفحص، قائلا: «لكن الفحص يتم بشكل جيد وسيتم اتخاذ إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بأبحاث غير شرعية».

وتابع، إن امتحانات السنوات النهائية للجامعات ستبدأ في الجامعات من 1 يوليه القادم، وذلك على حسب استعداد كل جامعة وكلية لإجراء عملية الامتحانات، مؤكدا على التزام الجامعات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية كل المشاركين في عملية الامتحانات من خطر الإصابة.

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