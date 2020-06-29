شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: إجراءات ضد الطلبة الذين استعانوا بأبحاث معدة مسبقا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات بدأت في فرز الأبحاث المُقدمة من طلاب سنوات النقل، لافتا إلى أن الجامعات تعمل على رصد الأبحاث المُعدة مُسبقا والتي يتم تداولها في المكتبات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الإثنين أنه سيكون هناك إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بتلك الأبحاث المُعدة مُسبقا، مشير إلى أنه سيتم مراعاة عدم اعتياد الطلاب على نظام الأبحاث عند الفحص، قائلا: «لكن الفحص يتم بشكل جيد وسيتم اتخاذ إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بأبحاث غير شرعية».
وتابع، إن امتحانات السنوات النهائية للجامعات ستبدأ في الجامعات من 1 يوليه القادم، وذلك على حسب استعداد كل جامعة وكلية لإجراء عملية الامتحانات، مؤكدا على التزام الجامعات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية كل المشاركين في عملية الامتحانات من خطر الإصابة.
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