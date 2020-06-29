شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حالة رجاء الجداوي «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في وزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي.
وقال «حسني» في لقائه مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، إن حالة رجاء الجداوي «حرجة»، ولم تدخر الأطقم الطبية جهداً في رعايتها، مضيفًا «نطلب من كل المصريين الدعاء لها، وقلبنا واجعنا عليها».
وأكد حسني اتخاذ اللازم تجاه حالة الفنانة القديرة، متمنياً أن تمر الأيام المقبلة معها على خير كي يطمئن الجميع على صحتها.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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