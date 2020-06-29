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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 ألف كتاب دراسي خارجي «مقلد» بداخل إحدى المطابع بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ المؤلفات الأدبية والعلمية والدينية، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بقيام مسؤولي إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بتقليد العلامة التجارية الخاصة بكتب دراسية خارجية خاصة بشركة للطباعة والنشر والتوزيع، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بطباعة العديد من الكتب الدراسية الخارجية لطلاب الثانوية العامة دون الحصول على التصاريح اللازمة وتقليد العلامات التجارية لتلك الكتب. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها والتقابل مع عامل بالمطبعة، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 29300 كتاب دراسي تعليمي خارجي متنوع بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتقليد العلامات التجارية، بدون تصريح من الجهات المعنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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