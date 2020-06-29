شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حريق مستشفى بدراوي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إجراء حصر ضحايا حريق مستشفى بدراوي بسيدي بشر، وذلك لتقديم مساعدات وتعويضات عاجلة لأسرهم.

كان 7 من مصابي فيروس كورونا لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرين من العاملين في حريق هائل اندلع، صباح اليوم الاثنين، بمستشفى بدراوي الخاص بالإسكندرية.

وانتقل مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي إلى موقع الحادث، لعمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة للحالات المتضررة، وأسر الوفيات لصرف التعويضات.

وطالبت المديرية جميع الحالات بسرعة إحضار محضر الشرطة، وتقرير المستشفى، وجميع المستندات الخاصة بكل حالة لسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات.