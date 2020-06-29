محضران وراتب ٥ أشهر.. انفراجة في أزمة تامر أمين وقناة النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حرر الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، محضرا بقسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد باستلامه مستحقاته المالية "راتب 5 شهور" المتأخرة من إدارة القناة.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأنه حال عدم استلام الإعلامي تامر أمين راتبه من قناة النهار، وحلول الشهر المقبل كان يحق له فسخ العقد بينه وبين القناة، موضحا أن المحضر المحرر لم يتضمن قيمة راتبه.

وفي وقت سابق، تقدم الإعلامي تامر أمين، ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة المحطة علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه.

تامر أمين، انضم للقناة في نوفمبر 2018، ووقع عقد انضمامه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، لتقديم برنامج "آخر النهار".