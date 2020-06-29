عدم قبول دعوى غلق مكتب قناة BBC داخل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لغلق مكتب BBC في مصر لاتهامها بتعمد الإساءة والتحريض ضد البلاد.

وقال سمير صبري في الدعوى إن "هيئة الإذاعة البريطانية BBC اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، وذلك منذ أكثر من 73 عاماً، وضربت بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية".

وأضاف صبري أن هذه القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.