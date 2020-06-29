شرطة المصنافات تداهم مطبعة بالجيزة وتعثُر على 30 ألف كتاب"مقلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قرابة 30 ألف كتاب دراسي خارجي "مقلد" بداخل إحدى المطابع بالجيزة بدون الحصول على موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقيام مسئولي إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بتقليد العلامة التجارية الخاصة بكتب دراسية خارجية خاصة بشركة للطباعة والنشر والتوزيع، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بطباعة العديد من الكتب الدراسية الخارجية لطلاب الثانوية العامة دون الحصول على التصاريح اللازمة وتقليد العلامات التجارية لتلك الكتب.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها والتقابل مع عامل بالمطبعة، وبالتفتيش في حضوره، عُثر على (29300) كتاب دراسي تعليمي خارجي متنوع بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتقليد العلامات التجارية، بدون تصريح من الجهات المعنية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ المؤلفات الأدبية والعلمية والدينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.