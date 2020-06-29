بعد الطعن على براءة المعتدي على ابنها.. والدة الطفل تكشف تفاصيل استجابة النيابة لاستغاثتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعربت أماني البيومي، والدة الطفل المصاب بالتوحد، عن شكرها لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بهتك عرض ابنها بعد ظهور أدلة جديدة في القضية.

وأثنت "البيومي" في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين، على سرعة استجابة النيابة العامة لاستغاثتها عبر موقع "فيس بوك" بعد براءة المتهم بهتك عرض ابنها واحتفاله في الشارع.

وطالبت بمراعاة ظروف ابنها المصاب بالتوحد، وتحقيق العدل في أقرب وقت ممكن "مش طالبة غير العدل".

وعن تفاصيل ما جرى مع والدة الطفل بعد ظهورها في بث مباشر على "فيسبوك"، أكدت أنها تقدمت بمحضر لقسم شرطة مدينة نصر ثان، اتهمت فيه والدة المتهم بهتك عرض ابنها بسبها وقذفها وتهديدها لها أمام الجيران بعد حكم البراءة، إضافة إلى احتفالهم في الشارع دون مراعاة ظروف نجلها الخاصة.

وأضافت والدة الطفل، أن النيابة استمعت تفاصيل شكواها واستدعت والدة المتهم الذي أنكرت إدعاءها بسبها و قذفها، كذلك سألت النيابة شهود العيان وأكد أحدهم قول "البيومي" بسبها لفظا أما الباقيين نفوا علمهم بتفاصيل الواقعة.

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بعد ساعات من انتهاء التحقيق أمرت النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بهتك عرض الطفل، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.

حيث كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي للمدعوة «أماني البيومي» تشكو فيه من الإفراج عن متهم بهتك عرض طفلها المصاب بالتوحد؛ لصدور حكم ببراءته، وإقامة والدة المفرج عنه وذويه حفلًا لذلك أسفل مسكنها، وتعديهم عليها بالسب، وقد تلقت الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «Facebook» مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق.

وسألت «النيابة العامة» الشاكية وزوجها اللذين شهدا بتعدي المشكو في حقها عليهما ونجلهما بالسب علنًا أمام جيرانهم خلال الحفل الذي أقامته أسفل مسكنهم، وباستجواب المشكو في حقها أنكرت الاتهام المنسوب إليها مدعية تعدي شاكيتها عليها بالسب، وأنكرت الأخيرة وزوجها ذلك.

وأمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المشكو في حقها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وشهودها.

وأصدر النائب العام، قرارا بالطعن على حكم البراءة الصادر في القضية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠ جنايات طفل مدينة نصر -موضوع واقعة هتك عرض نجل الشاكية-.