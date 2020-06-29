محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقع فيس بوك، بعض من كلام الرئيس أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم.
وقال الرئيس: "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة وفخري واعتزازي بما شهدته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقاهرة، من أداء متميز ونتائج باهرة لعمليات التطوير والبناء.
وتابع الرئيس: " أن عمليات التطوير والبناء تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة.. تحيا مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: المشروعات القومية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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