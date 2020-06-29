السيسي: المشروعات القومية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقع فيس بوك، بعض من كلام الرئيس أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم.

وقال الرئيس: "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة وفخري واعتزازي بما شهدته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقاهرة، من أداء متميز ونتائج باهرة لعمليات التطوير والبناء.

وتابع الرئيس: " أن عمليات التطوير والبناء تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة.. تحيا مصر".