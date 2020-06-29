أخبار مصر | إرشادات الوقاية من كورونا لعمال النظافة في المستشفيات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إرشادات الوقاية من كورونا لعمال النظافة في المستشفيات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للعاملين في المستشفيات "عمال النظافة".
وقالت الوزارة خلال فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك طرق مختلفة ينتقل بها فيروس كورونا بين عمال النظافة مثل القرب من المرضى عند الكحة والسعال ولمس الأنف والفم بالإيد الملوثة وملامسة الأسطح.
وأضافت: لذا هناك إجراءات مهمة يجب اتباعها لضمان الحماية وسلامة عامل النظافة والمريض مثل، غسل الايدي بالطريقة الصحيحة على الأقل لمدة 20 ثانية، وارتداء ادوات الوقاية الشخصية المناسبة.
وتابعت الوزارة: على العامل تنظيف غرفة المريض ثم تنظيف دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار كون دورة المياه مشتركة فيجب تنظيفها باستمرار، ثم التخلص من ادوات الوقاية الشخصية بطريقة سليمة بعد الإنتهاء من الإجراءات المتبعة وغسل الايدي فورا.
وأكملت الوزارة: أما في وقت الاستراحة على عمال النظافة عدم التجمع في نفس المكان مع زملائهم في العمل، وفي نهاية اليوم التخلص من الزي الرسمي وغسل الايدي بالماء والصابون لضمان عودتهم لأسرهم بأمان.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.