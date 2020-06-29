أخبار مصر | ننشر قرارت رئيس جامعة عين شمس بشأن الإجازة الاستثنائية للموظفين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر قرارت رئيس جامعة عين شمس بشأن الإجازة الاستثنائية للموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، منح العاملين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة بحد أدنى ١٤ يوما من تاريخ الإبلاغ بالإصابة وحتى تمام شفائهم، وذلك وفقا للحالة الصحية لكل مصاب، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، كما يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة برئاسة محمد الطيب ناصر المشرف العام على علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس، كما يجوز في حالات الضرورة القصوى منح إجازة استثنائية للموظفة التي ترعى طفلا دون سن الثانية عشر، مع مراعاة صالح العمل.

وبخلاف الحالات المذكورة على نواب رئيس الجامعة كل في قطاعه وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات تقرير ملائمة منح إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة زملائه بالعمل.

كما قرر المتينى عودة حالة العمل بانتظام بكامل قوتها، وعلى نواب رئيس الجامعة الكل في قطاعه وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات التأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين من حيث ارتداء الكمامات، توفير مستلزمات التطهير والتعقيم.

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ويستثني من هذا القرار المستشفيات وعلى المدير التنفيذي وضع النظام الذي يتفق مع نظام العمل بالمستشفيات التابعة لجامعة عين شمس.

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عقدت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، اجتماع مجلس حكماء الجامعة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور فاروق العقدة نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الاسبق، الدكتور ايمن عاشور مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الجامعة السابقين وهم الدكتوى عبد الوهاب عبد الحافظ، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الدكتور صالح هاشم، الدكتور على العبد، الدكتور أحمد زكي بدر، الدكتور عبد الوهاب عزت، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعضاء اللجان الهندسية، المالية واللجنة القانونية وذلك لبحث سبل الاستثمار الخاصة بفرع الجامعة بمدينة العبور.

واستعرض الدكتور محمود المتيني القرارات السابقة منذ تخصيص أرض للجامعة بمدينة العبور وما طرأ خلال الفترات السابقة من اجراءات وقرارات اسفرت عن وادي الجامعة للتعلم والابتكار، واوضح سيادته انه تم تشكيل ثلاث لجان هندسية، مالية وقانونية من اجل وضع تصور كامل للمشروع، وبالفعل تم وضع عدد من دراسات الجدوى بعد التواصل مع عدد من المكاتب العالمية المتخصصة.