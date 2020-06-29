أخبار مصر | وزير الرياضة: استئناف أنشطة المشروع القومي للناشئين والبطل الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: استئناف أنشطة المشروع القومي للناشئين والبطل الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستئناف أنشطة المشروع القومي للناشئين والبطل الاوليمبي وبرامجه التدريبية وما يتضمنه ذلك من ملابس وتجهيزات رياضية والتعاقدات اللوجستية الخاصة بكافة اللعبات المدرجة بالمشروع.

وأشار "صبحي" إلى تضمين البرامج الخاصة بتدريب الناشئين واللاعبين برامج للتوعية حول شتى المجالات، ومنها تعليم اللغات الأجنبية والتثقيف الفكرى والثقافي، إضافة إلى برامج تعميق روح الولاء والانتماء لوطنهم من خلال منظومة متكاملة تتولى رعاية الجانب التربوي، والإخلاقي لدى الناشئين والموهوبين في مختلف اللعبات.

وأضاف وزير الرياضة أن الأشهر الماضية شهدا تكثيفًا لبرامج التدريب عن بعد ومن خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة سواء على المستوى البدني او الفني، مؤكدا أن الفترة المقبلة يجب ان تشهد انطلاقة وكثافة للبرامج التدريبية حتى يصبح المشروع النواة الأساسية للمنتخبات القومية في مختلف اللعبات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء اللجنة الفنية للمشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، لبحث الاستعدادات الخاصة باستئناف أنشطة وتدريبات وبرامج المشروع خلال الفترة المقبلة وذلك تزامنًا مع عودة الأنشطة الرياضية في مختلف الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.

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