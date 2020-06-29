أخبار مصر | وزير الرياضة: استئناف أنشطة المشروع القومي للناشئين والبطل الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: استئناف أنشطة المشروع القومي للناشئين والبطل الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستئناف أنشطة المشروع القومي للناشئين والبطل الاوليمبي وبرامجه التدريبية وما يتضمنه ذلك من ملابس وتجهيزات رياضية والتعاقدات اللوجستية الخاصة بكافة اللعبات المدرجة بالمشروع.
وأشار "صبحي" إلى تضمين البرامج الخاصة بتدريب الناشئين واللاعبين برامج للتوعية حول شتى المجالات، ومنها تعليم اللغات الأجنبية والتثقيف الفكرى والثقافي، إضافة إلى برامج تعميق روح الولاء والانتماء لوطنهم من خلال منظومة متكاملة تتولى رعاية الجانب التربوي، والإخلاقي لدى الناشئين والموهوبين في مختلف اللعبات.
وأضاف وزير الرياضة أن الأشهر الماضية شهدا تكثيفًا لبرامج التدريب عن بعد ومن خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة سواء على المستوى البدني او الفني، مؤكدا أن الفترة المقبلة يجب ان تشهد انطلاقة وكثافة للبرامج التدريبية حتى يصبح المشروع النواة الأساسية للمنتخبات القومية في مختلف اللعبات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء اللجنة الفنية للمشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، لبحث الاستعدادات الخاصة باستئناف أنشطة وتدريبات وبرامج المشروع خلال الفترة المقبلة وذلك تزامنًا مع عودة الأنشطة الرياضية في مختلف الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.
قرارات الحكومة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت الماضي ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:
(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).
وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).