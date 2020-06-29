أخبار مصر | مجلس حكماء جامعة عين شمس يناقش استثمار أرضها بالعبور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس حكماء جامعة عين شمس يناقش استثمار أرضها بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، اجتماع مجلس حكماء الجامعة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور فاروق العقدة نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الاسبق، الدكتور ايمن عاشور مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الجامعة السابقين وهم الدكتوى عبد الوهاب عبد الحافظ، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الدكتور صالح هاشم، الدكتور على العبد، الدكتور أحمد زكي بدر، الدكتور عبد الوهاب عزت، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعضاء اللجان الهندسية، المالية واللجنة القانونية وذلك لبحث سبل الاستثمار الخاصة بفرع الجامعة بمدينة العبور.

واستعرض الدكتور محمود المتيني القرارات السابقة منذ تخصيص أرض للجامعة بمدينة العبور وما طرأ خلال الفترات السابقة من اجراءات وقرارات اسفرت عن وادي الجامعة للتعلم والابتكار، واوضح سيادته انه تم تشكيل ثلاث لجان هندسية، مالية وقانونية من اجل وضع تصور كامل للمشروع، وبالفعل تم وضع عدد من دراسات الجدوى بعد التواصل مع عدد من المكاتب العالمية المتخصصة.

Advertisements

وأعرب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عن سعادته بتواجده في جامعة عين شمس أحد صروح العلم العملاقة في مصر والشرق الأوسط والعالم، كما ابدي دعمه الشديد لهذا المشروع العملاق الذي سيعود بالنفع علي مصر ويضعها في مصاف الدول المتقدمة موضحا ان هذا ليس بجديد علي جامعة عريقة مثل جامعة عين شمس، واكد سيادته ضرورة وجود مساهمة وطنية في دراسة الجدوي مما يساهم في تقليل التكاليف، الاستفادة للجهات المحلية بالمشاركة في مثل هذه المشروعات الضخمة.

واوصي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق بضرورة وضع دراسة مالية سريعة للمشروع وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين بضرورة وجود اكثر من عرض للشراكة مع الجهات الاخري من اجل تعظيم العائد المالي للجامعة.

كما قام الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بعرض اللائحة المالية للمشروع، كما قام بشرح الأنظمة المقترحة التي تم وضعها كرؤية لانشاء المشروع من خلال الشركات الخارجية، كما قدم الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عرضا لخطة انشاء فرع جامعة عين شمس موضحا ما تم من تصميمات تضمن حسن استغلال المساحات بشكل عصري متميز.