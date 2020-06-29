شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبديل إجازة 30 يونيو.. وكيل الأزهر: استمرار أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية كما هي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة «القرآن الكريم» للقسم الأدبى، اليوم الاثنين، حيث لم ترد أية شكاوى إلى غرفة عمليات الأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان .

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستتم وفق الجداول المعلنة، ولن تتأثر بقرار تغيير يوم إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون الخميس بدلًا من الثلاثاء.

ونص قرار مجلس الوزراء، على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب إلى التركيز التام وعدم الانسياق وراء صفحات الغش والتي تم القبض مؤخرا على المسؤولين عنها.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه اعتبارا من الخميس الماضي تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة، مؤكدًا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة على الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

فيما أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه سادت حالة من الاستقرار والالتزام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الرابع من امتحانات القسم العلمي، في مادة الحديث أمس، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر .

ورصدت غرف المتابعة ما يلي: (3 ) كاشف حراري لا يعمل وقد تم على الفور الاستبدال، ( 16) كاشف عن المعادن لا تعمل وقد تم على الفور استبدالها بأخرى، إلغاء ندب عضو لجنة من الأعضاء الموجودين في المناطق بسبب عدم التزامه بالتعليمات الوقائية التي شدد عليها شيخ الأزهر وأقرتها الجهات الصحية ،( 17) حالة إخلال بالامتحان من الطلاب بسبب تمزق بعض الأوراق وشطب أوراق البوكلت، ( 7 ) حالات غش إلكتروني منهم 2 ملاحظين لدخولهم اللجنة بساعة ذكية، (4) حالات مرضية من الملاحظين، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان، وتم التعامل مع حالات العزل الصحي بغرف العزل الصحي باللجان واستكمال الامتحان، عدد(16) حالة مرضية من الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020 من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.