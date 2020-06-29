شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء»: نستهدف 5 آلاف متدرب للتعامل مع التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس مركز المشروعات والمحطات البحثية والباحث الرئيسى للبرنامج التدريبى «التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية»، اليوم الإثنين، أحد مراحل البرنامج التدريبي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش (SAIL ) في محافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة(sall)، وذلك للحد من مخاطر التغيرات المناخية على المستفيدين من المشروع وهم صغار المزارعين.

وقال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن هذا البرنامج يأتي استمرارا لدور مركز بحوث الصحراء في بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن برتوكول التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش (SAIL ) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( إيفاد ).

وأضاف «زغلول»، أنه وفقا لخطة عمل البرنامج «التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية» فإن البرنامج يستهدف تدريب نحو 5000 متدرب بنطاق عمل المشروع بمحافظات المنيا وبني سويف وأسوان وكفر الشيخ، ليكونوا نواه في التعامل مع التغيرات المناخية في الأربع محافظات وهي نطاق عمل المشروع.

وأوضح «زغلول»، أنه قد تم إعداد دليل علمي للمدرب البيئي لمواجهة التغيرات المناخية في إطار مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش ليكون دليلا معرفيا ومؤهلا للمدربين في مجال رصد ومتابعة التغيرات المناخية ومخاطرها بنطاق عمل المشروع، لافتا إلى أن الدليل تضمن العديد من المحاور التي تمد المدرب بالعديد من المعارف عن التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها .

وأشار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن الدليل العلمي للمدرب البيئي تضمن العديد من التجارب الدولية والإقليمية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، كما تناول الدليل العلمي للمدرب البيئي لمواجهة التغيرات المناخية تقديم مهارت معرفية حول القدرات الذاتية والجماعية لتمكين المدرب من القيام بالدور الفاعل والمؤثر لرصد مخاطر التغيرات المناخية بنطاق عمله .

ولفت «زغلول» إلى أن البرنامج يهدف لإعداد كوادر من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك القطاع الخاص وبمستويات وظيفية متدرجة ومتنوعة من مستوى مديرين العموم بالمديريات والادارات بالمراكز الادارية والوحدات المحلية وكذلك مسئولي البيئة بالمحافظات المعنية .

وتابع نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن رفع كفاءة الكوادر الحكومية يتم من خلال رفع المهارات وبناء القدرات للعاملين بتلك المؤسسات لامتلاك مقومات الرصد والمتابعة والمساهمة في إعداد استراتيجية التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية بالأقاليم المناخية في مصر بداية من الإقليم المناخي (بحر أبيض متوسط) ممثلا لهذا الاقليم محافظة كفر الشيخ، وكذلك إقليم المناخ ( شبه الصحراوية ) لمصر الوسطى ممثلا بمحافظتى بنى سويف والمنيا، والاقليم المناخي الصحراوي بجنوب مصر وممثلا له محافظة أسوان .

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ومن ناحيته قال الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ان باكورة مراحل هذا البرنامج بدأت بمحافظة أسوان حيث تم تدريب 120 متدرب بقري المستقبل مركز أبوسمبل وأحد مناطق الاستصلاح بوادى الصعايدة بمركز ادفو محافظة أسوان وسوف يتم تنفيذ باقى مراحل هذا البرنامج لتحقيق المستهدف بالتدريب على عدة مراحل متتالية وفقا للمخطط الزمنى لتنفيذ البرنامج .

كما طالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بضرورة تبادل الخبرات بين المتدربين من مناطق المشروع في المحافظات الأربع كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان من أجل اكتساب مهارات وخبرات جديدة وأضاف خليفة أهمية هذه البرامج في التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة مشيدا بالجهود التي يبذلها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع برنامج التكيف مع المناخ( gaf) ومشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة( sail).