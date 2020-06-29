شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تسليم المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مؤتمر بحضور اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وممثلي وزارة الإسكان، وإدارة الإسكان بالمحافظة، والشركات المسؤولة عن أعمال ترفيق مشروع الإسكان التعاوني.

وفي بداية المؤتمر، توجه «الغضبان» للمصريين للشعب المصري عامة وأبناء بورسعيد بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، موضحًا النقلة النوعية التي شهدتها محافظة بورسعيد بعد الثورة وتحت راية قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحدثًا عن مجمل الإنجازات في المشروعات العملاقة التي تمت ببورسعيد سواء في مجال الطرق والمحاور الداخلية والمرافق والمشروعات الصناعية والاستثمارية بالجنوب والشرق وحقل ظهر وميناء شرق بورسعيد، وأخيرًا المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا لحجم مشروعات الإسكان الضخمة التي شهدتها بورسعيد منذ ثورة ٣٠ يونيو.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنجاز معدلات كبيرة في تسكين المواطنين خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت المرحلة الاولى والثانية إسكان اجتماعي، وتسكين أكثر من ٧ آلاف مواطن بديل عشوائيات لتصبح بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات، إلى جانب تسكين بديل إزالات لعمارات ناصر والأمين، بالإضافة للإسكان التعاونى، مؤكدا أن هذه المعدلات تعتبر طفرة في مجال مشروعات الإسكان ببورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن مشروع الإسكان التعاوني في منطقة ناصر والأمين يعتبر نموذج مصري متميز وستصبح مركز تجاري رئيسي للمحافظة، لافتًا أن جميع الجهات التنفيذية تواصل الليل بالنهار لإنجاز المشروعات السكنية للشباب، وأن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية في توقيت واحد يتطلب مزيد من الوقت.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بنهاية العام الحالي سيتم تسكين مستحقي المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي، وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق الجارية بمشروع الإسكان التعاوني تمهيدا لبدء تسليم المرحلة الأولى قريبًا.

وبعث اللواء عادل الغضبان، رسالة طمأنينة للمواطنين، تؤكد أن العمل بمشروع الإسكان التعاونى يسير على قدم وساق جميع الجهات المنفذة تواصل العمل ليلا ونهارًا وتتغلب على كاقة التحديات لإنجاز المشروع للشباب المستحقين، داعيًا المواطنين لعدم الالتفات للأقاويل المغرضة التي يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إحداث البلبلة وتعطيل مسيرة التنمية .

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من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للهيئة وتذليل كافة العقبات من أجل سرعة إنجاز المشروعات السكنية الجارية، قائلا: «أننا لمسنا حجم الإنجازات على أرض الواقع ببورسعيد والتي أصبحت رائدة لجميع المحافظات في كافة مناحي الحياة»، مشيدًا بدور المحافظ والأجهزة التنفيذية في هذه الإنجازات.