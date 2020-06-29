شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أعمال «طوارئ المنيا وسمالوط العام» قبل افتتاحهما في 30 يونيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا، حالة الطوارئ استعدادا لافتتاح مشروعين عملاقين بقطاع الصحة، بينهم وحدة استقبال الطوارئ بمستشفي جامعة المنيا، ومستشفى سمالوط العام بعد إحلالها وتجديدها، بقيمة 450 مليون جنيه، عبر «الفيديو كونفراس»، ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو، بهدف تقديم خدمة سريعة وعالية لأبناء المحافظة.

قام المحافظ اللواء أسامه القاضي، ورئيس الجامعة الدكتور مصطفي عبدالنبي، والدكتور محمد نائب المحافظ، ومسؤولين بقطاع الصحة والجامعة، بجولة تفقدية للمشروعين للتأكد من انتهاء الأعمال وجاهزيتها للافتتاح واستقبال المصابين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن وحدة الاستقبال والطوارئ أقيمت باعتماد مالي 200 مليون جنية وتضم مبني طبي متكامل بطاقة استيعابية ١٢٠ سرير شمل (٣٥ سرير مرحلة أولى، و٨٥ سرير مرحله ثانية)، وتم تنفيذه طبقاً لأعلي معايير الجودة العالمية، ليغطي احتياجات المحافظة الطبية لإسعاف حالات الحوادث، وتم تزويده بأحدث التقنيات الطبية، وإعداد المبنى ليعمل بنظام الـ Triage الترياج العالمي الذي يوفر تقديم رعاية طبية وتمريضية سريعة وذات كفاءة عالية للمصابين والحالات الحرجة من لحظة دخولهم المستشفى وإسعافهم وحتى خروجهم معافين.

كما تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي، مستشفى سمالوط العام بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد، والمدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بالمحافظة للعام المالي 2019- 2020، بتكلفة 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى، ويضم مشروع مستشفى سمالوط، إقامة 5 مبان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة.

قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي

قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي

قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي

قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي

قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي