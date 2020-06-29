«المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي لطلاب مرحلة البكالوريوس» بجامعة حلوان الأربعاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان «المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي لطلاب مرحلة البكالوريوس» في تجربة فريدة من نوعها في جمهورية مصر العربية يخوضها طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.
وأوضح الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن الطلاب يخوضون تجربة فريدة وتحدي في إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية في أحدث الموضوعات التكنولوجيه متبعين المقاييس العالمية IEEE Format في كتابه البحوث من شروط كتابه ونسب إقتباس، مشيرًا إلى أن بعض من هذه البحوث تحت التحكيم بمجلات عالمية والبعض الآخر المختار سوف يعرض بمؤتمر الطلاب «المؤتمر الأول للذكاء الإصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس
The First Online Conference in Artificial Intelligence for undergrads Students
تعقد فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي صباح يوم الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ أون لاين عن طريق برنامج Zoom، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات، وهم الدكتورة منال عبدالقادر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منى محمد نصر، رئيس قسم نظم المعلومات.
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