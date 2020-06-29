شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليون جنيه لإحلال الخط الهوائي بكابلات أرضية بـ«شرق القاهرة / محطة سكاكين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الاثنين، مع شركة المدكور للمشروعات، وذلك لإنشاء الكابل الأرضي شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين جهد 220 كيلوفولت من النوع XLPE إتساقًا مع إجراءات تنفيذ محور الشهيد بمنطقة الوفاء والأمل.

وأوضحت مشالي في تصريحات صحفية، الاثنين، أن العقد يتضمن إحلال الخط الهوائي شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين بكابلات أرضية جهد 220 كيلو فولت من النوع XLPE قطاع 1× 2000 مم2 بطول مسار 4.8 كم.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالي 170 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من حساب المشروعات الاستراتيجية، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 6 شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع واستلام أمر الإسناد.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.