شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف تفاصيل موقع رئاسة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن موقع رئاسة الجمهورية المصرية يضعها في مصاف المؤسسات القيادية في دول العالم المتقدمة التي ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال طلعت، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع القومية الكبري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الموقع يعد بمثابة توثيق رسمي رقمي لكل فعاليات وأنشطة مؤسسة الرئاسة بكافة أطيافها على نحو محدث ولحظي، كما أن الموقع يستهدف في المقام الأول كل ما هو مهتم بالشأن المصري في جميع دول العالم، ولذا روعي أن يكون باللغة الانجليزية والفرنسية علاوة على اللغة العربية وأيضا يكون بمثابة سند علمي لكل الدارسين والمحللين والإعلاميين والمؤرخين المهتمين بالقضايا المصرية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الموقع استغرق ثمانية عشر شهرا، وهو زمن ليس بالقليل لبناء المواقع، ولكن ما استغرق جهد ضخم، هو تجميع وتجويب وفهرسة المادة العلمية والإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة المصرية.

أشار إلى أن من قام بهذا الجهد هو فريق ضخم من تخصصات متنوعة من المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية بمعاونة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف إن الموقع ينقسم إلى أبواب متعددة أولها موقع عن المواد أو المعلومات الأساسية للدولة المصرية، يليه باب عن معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ بمعلومات عن رئيس الجمهورية ثم الرؤساء السابقون والمتحدث الرسمي والأوسمة الرئاسية ثم سجل كامل لحائزي الأوسمة المصرية من المصريين والأجانب يلي هذا صندوق تحيا مصر، ثم متحف رئاسة الجمهورية .

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الباب الثالث يعد من أهم الأبواب الموجودة في الموقع لأنه يضم جميع أخبار وانشطة مؤسسة الرئاسة مبوبة، بحسب المواضيع المتصلة بها، سواء الشؤون الداخلية أو الخارجية وكلمات الرئيس في المناسبات المختلفة والاتصالات الهاتفية بين الرئيس والزعماء والقادة لدول العالم، والبرقيات التي يرسلها ويتلقها رئيس الجمهورية، ثم الزيارات الخارجية، فهو سجل كامل لكل الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية خلال السنوات الست الماضية بكل فعاليتها من كلمات وزيارات وغير ذلك من الخطب.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أهم خصائص الموقع هو خاصية البث المباشر التي تمكن كل من يتابع مؤسسة الرئاسة المصرية أن يتابع أي مناسبة تحظي بتشريف رئيس الجمهورية على نحو مباشر حي باللغات المختلفة.

واستعرض د. طلعت عدد من المواقع التي يبثها الموقع عن القصور التاريخية بالقاهرة والاسكندرية والمبادرات التي تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مختتما بعرض فيلم قصيرعن الموقع.

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