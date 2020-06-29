شكرا لقرائتكم خبر عن «السكن في غرف فردية».. جامعة حلوان تعلن إجراءات استقبال الطلاب في المدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، عن رابط تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020/2019، حيث يقتصر التسكين في المدن الجامعية على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا، ويمكن للطلاب الراغبين في السكن في المدينة التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى: http://app2.helwan.edu.eg/Modon/login.asp

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الإحترازية وإجراء عمليات التطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، مؤكدًا على اتخاذ الجامعة كافة الإجراءت اللازمة لعقد إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية إعتبار من 4/7/2020، مشيرًا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الضوابط الهامة التي سيتم اتخاذها قبل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وهي توقيع الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية قبل التسكين، وسيتم التسكين وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة، كذلك سيتم تسليم الطلاب الوجبات مغلفة بالمباني السكنية، وإقامة الطالب ستكون في غرفة فردية، ويمنع التردد أو التجول داخل الغرف أو التجمع داخل المبنى، على أن تكون الإقامة خلال فترة الإمتحانات فقط طبقا لجداول الكليات المعلنة.

وأشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم توفير سبل الإعاشة والإقامة اللازمة للطلاب بالمدن الجامعية فضلًا عن توفير أماكن أمنة ومعقمة عبر تطبيق منظومة سكن تراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومنظومة تعمل على ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم.

وأكد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، ويشمل ذلك قياس درجة الحرارة عند مداخل الجامعة والكليات، وضرورة إرتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالجامعة، وتقليل الطاقة الإستيعابية لقاعات الإمتحانات بحيث تترك مسافة لا تقل عن مترين بين الطلاب، مع تعقيم القاعات قبل وبعد كل إمتحان، حتى لا يضار أي من الطلاب من تأخر موعد تخرجهم يذكر أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل موعد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الإنتهاء من الإمتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

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