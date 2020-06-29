شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان ضمن أفضل الجامعات العالمية الناشئة في تصنيف تايمز لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن ظهور الجامعة على لائحة أفضل الجامعات العالمية في تصنيف تايمز الإنجليزي للجامعات الناشئة هذا العام 2020، حيث تواجدت الجامعة في المرتبة ٣٥١: ٤٠٠ عالميًا، ويشمل هذا التصنيف أول ٥٠٠ جامعة في العالم ممن تقل أعمار إنشائها عن ٥٠ عامًا، وفي هذا العام تم اختيار جامعة حلوان ضمن ١٤ جامعة مصرية شملها الترتيب، وذلك وفقًا لما أعلنته مؤسسة تايمز الإنجليزية للتصنيف Times Higher Education.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يأتي نتيجة لجهود الجامعة في هذا المجال والقيام بعدد من الاجراءات لتشجيع الباحثين على النشر الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية ذات التأثير العالي، والعمل على التطوير المستمر لمواكبة التقدم العالمي في مجالات التصنيف، حيث أظهرت الجامعة نجاحًا متواصلا وتقدمًا في عدد من التصنيفات الدولية المهمة في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور محمد القصاص، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، أن معايير تصنيف تايمز للجامعات الحديثة يتم بناءًا على عدد من مؤشرات الأداء تتضمن البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثي، والتعاون الدولي، والسمعة الأكاديمية للجامعة، بالإضافة إلى الدخل المالي للجامعة من التعاون مع الصناعة.