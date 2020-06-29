شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: إعانة عاجلة 10 آلاف جنيه لأسرة شهيدي الواجب من ضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بصرف إعانة عاجلة قدرها 10 الآلاف جنيه من صندوق الكوارث لأسرة كلا من المرحوم مصطفى عيد جاد، فني التمريض بقسم أمراض الصدر بالمستشفى الجامعي الرئيسي، والمرحومة سهام أحمد فهيم مشرفة قسم الاستقبال بمستشفى صحة المرأة شهيدي الواجب من الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية من ضحايا فيروس كورونا.
وصرح الدكتور طارق الجمال، أن قراره يأتي كدعم رمزي لأسر شهداء الواجب يصرف لهم إلى جانب المستحقات المالية المقررة لهم، مؤكدا على تقدير إدارة الجامعة للدور الوطني والمهني والإنساني الذي تقوم به الأطقم الطبية على مستوى محافظات الجمهورية سواء من أطباء أو تمريض أو فنيين وعمال، وذلك من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد وحماية أرواح أهلنا وذوينا من المصريين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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