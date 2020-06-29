شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القضاء الأعلى» يهنئ السيسى بـ 30 يونيو: «أزاحت عن قلوبنا الخوف والظلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثورة الثلاثين من يونيو.
وقال «عصر»، في بيان صحفي: «أتشرف بأن أبعث لكم بصفتي ممثلاً للقضاء المصري، بخالص التهاني بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والتي ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ والتي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام، وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمن شجاع جادت به مصر، لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادى.
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