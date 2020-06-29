«غراب» يصدر قرارًا بتنظيم العمل داخل الجهاز الإداري وإلزام العاملين بارتداء الكمامات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، القرار رقم ٦٦٤١ لسنة ٢٠٢٠ بأن يتولى كلٍ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، وكذا مديري الإدارات النوعية بالديوان العام لتحديد إحتياجات العمل الفعلية من العمالة والمطلوب تواجدهم لصالح العمل مع عدم حضور أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك وفقًا لتقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة يثبت أنه مريض مرض مزمن، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة مع حضور السيدات من لديهم أطفال أقل من ١٢ عامًا يومين أسبوعيًا.
وقرر المحافظ إلزام جميع العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها، بارتداء الكمامات الواقية تجنبًا لعدم انتشار الفيروس أثناء فترة تواجدهم بمقر العمل. وأشار المحافظ أنه اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على إدارة المتابعة الإدارية والميدانية متابعة تنفيذ هذا القرار وانتظام أداء العمل داخل الإدارات بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية.
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