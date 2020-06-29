شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» يؤدون امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي 227 طالب وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبدأت كنترولات الثانوية العامة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الانجليزية وفقا للجدول المتبع ونموذج الاجابة الرسمي.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن امتحانات يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 مستمرة وفقًا للجداول المعلنة سابقًا، وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

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