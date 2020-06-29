شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البرلمان» توافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، لمناقشة تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، إلى أن التعديل يأتي تفعيلا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووافقت اللجنة على تعديل مسمى البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح «بدل مخاطر المهن الطبية» بدلا من «بدل مخاطر العدوى» والذي جاء بنص مشروع القانون المٌقدم من الحكومة.

فيما وافقت اللجنة على الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون كالآتي، ١٢٢٥جنيها للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيها لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ورفضت مقترح النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، بالمساواة بين بدل الأطباء البشريين والصيادلة، وقال أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، إن المقترح مرفوض لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو ٧٥% على كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.

وشهد اجتماع اللجنة خلافا بينها ووزارة المالية عندما تمسك ممثل المالية، بمسمي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة «بدل مخاطر العدوي»، موضحا أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خاصة أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوى وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي لـ«بدل مخاطر المهن الطبية».

فيما طالب النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، بأن يشمل بدلات المهن الطبية، فئة العمال بالمستشفيات لأنهم يتعرضون لنفس المخاطر، قائلا: «الأطباء فوق رأسنا لكن العمال أيضًا في حاجة لدعم خصوصا أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة»، وعلق النائب عصام القاضي، وكيل لحنة الشئون الصحية، قائلا: «إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر».

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