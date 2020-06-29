شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الواحد أكثر من ألف جنيه.. تعرف على الحمام النفاخ وسبب ارتفاع سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم التونسي، الشهير بأبو مريم التونسي، أن الحمام النفاخ واحد من أغلى أنواع الحمام على مستوى مصر والعالم، واكتسب الحمام النفاخ بجميع أنواعه لقب النفاخ بسبب حوصلته الجميلة الممتلئة بالهواء والتي تعطيه شكلا مميزا.

وأضاف أن من أهم مواصفات الحمام النفاخ، رأسه متوسطة الحجم، والبقعة على رأسه التي تُسمى البصمة، وأضاف ابو مريم أن الطوق الأبيض حول الرأس مع منقاره الطويل يعد من أبرز مميزاته.

Advertisements

وأشار أبو مريم أن منقار الحمام النفاخ يكون لونه مثل لون الحمامة وردي في أحمر والأصفر ويكون لون المنقار أسود أو أسود في أزرق وهناك خمسة مناطق بنفس اللون والرقبة والصدر ومقدمة البطن والظهر والذيل في حين أن الجناحين طويلين وذا لونٍ أبيض وكذلك لون الأرجل وتبدأ أسعار الحمام النفاخ المسوبع من 1200 جنيه مصري وتزيد وتقل حسب التقليب وجودة الحمامة.











