شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: افتخروا بمصريتكم كما افتخر بولس الرسول برومانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح الـ21 من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثانى، خلال الحلقة: بولس الرسول كان يتعرض للتعذيب وضرب لنا مثلا فى الشجاعة فى وقفة الحق فقد حمل بولس الرسول الجنسية الرومانية وكانت هذه المحاكمة لا تجوز عليه بل طلب العدل والشجاعة بدلا من التخاذل وافتخر بإيمانه وبجنسيته.

ودعا البابا تواضروس المصريين: فلنفتخر بجنسيتنا المصرية كما فعل بولس الرسول، فبلادنا مصر أرض قديمة جدا لها تاريخ في الحضارة الإنسانية مضيفا: الحضارة المصرية التى ننتمى إليها سبب فخر لأن مصر عاش فيها السيد المسيح وزارها وباركها والتاريخ والحضارة المصرية العريقة تجعلنا نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن مصر.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

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كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.