شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، مع إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34499 طن تشمل 11500 طن يوريا و8400 طن فوسفات و4850 طن علف بنجر و3800 طن سماد سائل و3420 طن مولاس و2529 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35631 طن تضم 1078 طن خردة و26434 طن ذرة و850 طن كالسيوم فلوريد و1000 طن كلوريد ايثيلين و4137 طن مواسير و989 طن خشب زان و 1143 طن أبلاكاش.

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كما سجلت حركة الصادر من الحاويات 744 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فاكهه مشكلة ) وخضروات ( فلفل و خرشوف و خضروات مجمدة و فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( فول سودانى وبردقوش و برسيم وأرز ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وبريطانيا وهولندا ومالطا و سلوفينيا وألمانيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1485 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 4410 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 41717 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 79644 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2859 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2066 شاحنة منها 801 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35905 من البضائع العامة.