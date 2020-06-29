شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نرصد مشاكل خلال امتحانات العملى للدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات الدبلومات الفنية العملية، لم ترصد أى مشاكل اليوم خلال متابعة امتحانات الدبلومات الفنية العملية 2020 التي أداها طلاب المدارس الفنية اليوم.

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه تم متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية ، مشيرا إلى أنه وجه بتواجد مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وفريق العمل في محيط اللجان للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وشهد اليوم الثانى للامتحانات العلمية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية التزام كامل بالاجراءات الصحية من تباعد بين الطلاب وقياس درجة حرارة الطلاب لحظة دخولهم اللجان، إضافة إلى تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الامتحانات منضبطة ويحافظ الطلاب على المسافات أثناء الدخول والخروج وهاك استقرار كبير فى ثان أيام الامتحانات وتتابع الوزارة سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

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وواصل صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى 2019/2020، لليوم الثانى على التوالى، حيث أدى الطلاب الامتحانات العملى فى 431 مادة فى النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، داخل 1240 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية، وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدي أكثر من 650 ألف طالب وطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية.

فيما تنطلق الامتحانات التحريرية لقرابة 770 ألف طالب وطالبة يوم السبت 25 يوليو المقبل وتنتهى 13 أغسطس المقبل وسط إجراءات صحية ووقائية على أعلى مستوى لحماية الطلاب من أى أخطار أو أعراض جراء وباء كورونا المستجد، فيما تعمل الكنترولات على تصحيح كراسات الإجابة وقت انطلاق الامتحانات وفق جدول تصحيح وتقدير كراسات الإجابة المحدد من قبل قطاع التعليم الفنى.