شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تفعل الشباك الواحد للرد على استفسارات المعلمين وأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تنفذ خدمة الشباك الواحد للتواصل مع الجمهور والرد على استفسارات المعليمن وأولياء الأمور، حيث أجرى عدد من المقابلات مع أولياء الأمور واستمع لطلباتهم و شكواهم أمام مبنى المديرية.

وقال محمد الحسينى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، أنه سيتم توظيف الموارد البشرية لخدمة العملية التعليمية ككل وعدم دخول الجمهور منعاً للتكدس تنفيذاً للقرارات واتخاذا للإجراءات الاحترازية وحرصاُ على صحة وسلامة الجميع، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا كما نفعل خدمة الشباك الواحد للرد على كافة الاستفسارات، بينما تتواجد القيادات والعاملين بفناء المديرية للرد على الجميع وقامت المديرية بإنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

وأوضح الحسينى أنه فى حالة الضرورة لدخول أى مواطن يعبر من خلال بوابة التعقيم الإلكترونية ويتم وقياس درجة الحرارة والتزامه بارتداء الكمامة والقفازات الواقية.

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يذكر أن مديرية تعليم القاهرة تعقد غرفتى عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، كما تتابع المديرية التقديمات للمدارس الكترونيا وكذلك التقديم لمدارس الثانوى العام والفنية.

وتابعت المديرية اليوم امتحانات طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى 2019/2020، لليوم الثانى على التوالى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات العملى فى 431 مادة فى النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، داخل 1240 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية، وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدى أكثر من 650 ألف طالب وطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، فيما تنطلق الامتحانات التحريرية لقرابة 770 ألف طالب وطالبة يوم السبت 25 يوليو المقبل وتنتهى 13 أغسطس المقبل وسط إجراءات صحية ووقائية على أعلى مستوى لحماية الطلاب من أى أخطار أو أعراض جراء وباء كورونا المستجد، فيما تعمل الكنترولات على تصحيح كراسات الإجابة وقت انطلاق الامتحانات وفق جدول تصحيح وتقدير كراسات الإجابة المحدد من قبل قطاع التعليم الفنى.