شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ اختبار وتجربة القطار المكيف الجديد الكورى بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو اختبار وتجربة القطار المكيف الجديد الوارد ضمن صفقة القطارات الكورية المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثالث.

وقال مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن القطار الأول من الصفقة وصل منذ أيام قادما من ميناء ماسان فى كوريا الجنوبية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد متعاقد عليها بقيمة 317 مليــون يورو+ 640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه حيث يتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة بالإضافة.

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والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.