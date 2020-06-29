شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يهنئه فيها بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء فى نص البرقية، "أتشرف بأن أبعث لفخامتكم بإسمى وبصفتى ممثلا للقضاء المصرى بخالص التهانى بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ، والتى ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة فى تاريخ مصرنا الغالية ، تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ ، والتى ازاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام ، وبعثت الأمل لكل مصرى فى حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء فى ظل قيادة زعيم مؤمن شجاع جادت به مصر لإنقاذ شعبها من الضياع ، وليعيد لها هيبتها ودورها الريادى ، داعيا المولى عز وجل أن يوفق فخامتكم فى تحقيق التنمية الشاملة والرقى والرخاء لبلدنا الحبيبة".

وتحل غدا الثلاثاء الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة ، والتى خرج الشعب فيها تعبيرا عن غضبهم تجاه حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، وتم من خلالها إزاحة محمد مرسى من الحكم ، لتدخل مصر فى حقبة جديدة من تاريخا بعد التخلص من جماعة الإخوان.

وبهذه المناسبة أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

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