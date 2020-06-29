شكرا لقرائتكم خبر عن العميد السابق لكلية الدعوة لمتدربى الهند: التبحر فى العلوم الإسلامية يحتاج منهج قويم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوه محاضرة تحت عنوان "منهج البحث فى العقيدة الإسلامية"، لأئمة وعلماء الهند ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة عبر تقنية الفيديو كونفراس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد19، ضمن جهود المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لمواجهة القضايا الفكرية المتطرفة التى تجوب العالم.

قال العميد السابق لكلية الدعوة، أن التبحر فى العلوم الإسلامية عامة، والعقيدة منها خاصة يحتاج لمنهج قويم واضح يكشف الحقيقة الكامنة فى هذه العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، من شأنها تأهيل النشء للتمَكنّ من منهج قويم تصلح به المجتمعات والأوطان، والحياة الإنسانية بكافة مناحيها.

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وأكد أن إتباع المنهج القويم من شأنه أنّ يضبط العقل البشرى ويعينه على الوصول للحقيقة التى تكمن وراء كل مايحدث فى العالم من حروب دائرة من شأنها تدمير الحرث والنسل تحت غطاء الدين.

وأشار الدكتور جمال فاروق إلى منهج الإسلام القائم على مذهب أهل السنة والجماعة، باعتباره يراعى مايصلح البلاد والعباد بما يتضمنه من وسطية واعتدال مصداقا لقوله تعالى " وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأوضح أن مناهج العقيدة قائم على الأدلة العقلية من أجل الوصول إلى نتيجة لاتتعارض معها القضايا المختلفة الكامنة فى شتى مجالات الحياة، والتى من شأنها أن تهب العقل ملكة التأمل والتفكير.