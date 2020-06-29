الصحة: 26.9% من المصابين بكورونا تعافوا و 4.2% وفيات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان أن نسبة الشفاء بفيروس كورونا بالمستشفيات العزل بلغت 26.9% بينما بلغت نسبة الوفيات 4.2%.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن إجمالى المتعافيين من فيروس كورونا 17539 حالة حتى اليوم وأضافت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

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وذكرت الوزارة أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.