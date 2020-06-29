البابا تواضروس يشارك في احتفالات ٣٠ يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت صباح اليوم بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو.
وافتتح الرئيس اليوم بالمناسبة ذاتها، عددًا من المشروعات القومية، أهمها مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية، وأعمال تطوير قصر البارون.
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