السيسي مداعبا وزير الأوقاف: جاي على الغلابة ومتمسك بالـ3 شهور مقدم في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم نقل 450 تاجرا من سوق الخميس بالمطرية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وقال الفار، خلال استعراض المشروعات القومية التي تم تنفيذها الفترة الماضية، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس السيسي، الاثنين، إنه سيتم نقل 700 تاجر آخرين من منطقة سوق الخميس، بالتعاون مع محافظ القاهرة.

وداعب الرئيس السيسي - الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قائلا: "الدكتور مختار جاي على الحتة بتاع الغلابة متمسك بالـ3 شهور مقدم- في إشارة للمحال التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة سوق المطرية- وفيه ناس عنده واخدين أراض زراعية، ومش بيدفعوا فلوس".

وافتتح الرئيس السيسي، الاثنين، عددا من المشروعات القومية، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمجمع الجلاء.