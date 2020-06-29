عمل غير مسبوق.. رئيس الوزراء مشيدًا بحجم المشروعات التي نفذت في السنوات الست الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهنئًا الشعب المصرى بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، في بداية كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى: "تلك الثورة التي خرج فيها عشرات الملايين من جموع الشعب المصري من أجل إنقاذ بلادهم من الانزلاق إلى سيناريو لا يعلم مداه إلا الله، وإلى أين ستؤول الأمور في مصر"، مشيرًا إلى ما تمر به بعض الدول المجاورة من ظروف؛ لكن وعي الشعب المصري هو الذي أنقذ بلدنا من هذا المصير الذي كان من الممكن أن ينزلق إليه.

وأشار رئيس الوزراء، في كلمته، إلى أننا نشهد خلال هذه الفترة اكتمال 6 سنوات من مسيرة العطاء والجهد والعمل الشاق والدؤوب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن ما تنفذه الدولة المصرية من جهد وعمل خلال هذه الفترة يعد عملًا غير مسبوق، حيث يصل حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الست الماضية، وما زالت مستمرة في تنفيذها، تتجاوز إجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنيه، في مختلف المجالات والقطاعات الحياتية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت جنباً إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، في تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في تاريخ مصر، وكذا إحداث طفرة كبيرة في الأداء الاقتصادي الذي مكنّا من الصمود حتي هذه اللحظة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.