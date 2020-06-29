مصطفى وزيري: قصر البارون كان متهالك وأعدناه إلى طبيعته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شرحا حول قصر البارون، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القصر، منذ قليل.

وقال وزيري: لقد كانت حالة القصر مذرية ولذا قمنا بتوثيق حالة القصر قبل الترميم وبعده، وكان هدفنا هو إعادة القصر إلى ما كان عليه أثناء إنشائه الأول.

وأضاف وزيري: لقد مرت عقود من الإهمال على القصر قبل أن تتدخل الدولة وتشتريه، ولذا وجدنا القصر متهالك وكثير من مقتنياته مفقودة وحتى الرخام والتماثيل وحديد التسليح في حالة يرثى لها فقمنا بترميمها واستبدالها، مؤكدا أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بذلت مجهودا كبيرا في ترميمه.

ولفت وزيري إلى أن البارون امبان حرص على أن يوصي بدفنه في هذا القصر بعد وفاته، كما دفن نجله بجواره بعد وفاته أيضا.