بعد 3 وقائع.. سقوط لص الدراجات الهوائية بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحد الأشخاص، لارتكابه وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي، وضبط المسروقات لدى عميله.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، أفادت قيام (عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وتم بارشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم"، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.