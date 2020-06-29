"مش هجيب العار لأهلي".. أقوال مودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قالت مودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة اليوم الإثنين، إن هاتفها سرق قبل عام وحررت محضرا بالواقعة "مكنتش اعرف انهم هيستخدموا حساباتي وهيتم اتهامي بنشر صور خليعة بالشكل.. افتكرت ان بالمحضر أخدت احتياطاتي".

وأضافت مودة أنها لم تصور أي فيديو يحتوي كلمة مسيئة أو لبس خليع بالعكس "دعيت للتبرع لمستشفى 75375، وفي الفيديوهات بظهر بلبس البنات العادي، وانا طالبة في كلية الإعلام ودا جزء من عملي المستقبل كمذيعة في الإعلام".

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وتابعت "مش بصرف من الفيديوهات وابويا عنده املاك.. ومش محتاجه فلوس والفيديهات ترفيه".

واستكملت حديثها "لينا عزبة باسمنا اسمها عزبة الأدهم على اسم جدي في كوم حمادة في البحيرة، وأمي مهندسة زراعية عالمعاش، وإني لا يمكن أن أتسبب في إهانة أسرتي وجلب العار لهم ونحن من أسرة ريفية عريقة لها جذور وتقاليد وأنا جدي شيخ وقاضي شرعي سابق".

واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.