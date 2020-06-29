للتواصل لهوية المتهمين.. النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في سرقة محل جزارة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين محل جزارة في الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المحل الذى تعرض للسرقة، للتوصل لهوية الجناة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهم بسرقة محل جزارة، حيث تم فحص عدد من المشتبه بهم، والمسجلين خطر السابق تورطهم فى قضايا سرقة محلات تجارية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض محل جزارة للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول تسلل للمحل، واستولى على مبلغ مالى، وفر هاربا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم بالسرقة، وتولت النيابة التحقيق.