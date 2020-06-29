دفاع مودة الأدهم يطالب ببراءتها: التحريات مكتبية استقيت من مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، لمرافعة أحمد حمزة البحقيري، محامي مودة الأدهم المتهمة بالاعتداء على القيم الأسرية بنشر صور مخلة على تطبيق تيك توك.

وطالب البحقيري في مرافعته ببراءة موكلت تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية وغير كافية من الناحية المعلوماتية، حسب وصفه.

ودفع البحقيري بمكتبية التحريات لاستقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فى المكتب دون جهد حقيقي يثبت نسبة هذه الجرائم المدعى نسبتها إلى المتهمة.

كما دفع بالخطأ في إسناد التهم بالمواد ٢٥ و٢٢ و٢٧ من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، وهى لا تنطبق على الواقعة تماما.

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وأضاف محامي مودة الأدهم بعدم وجود حسابات وتحويلات مالية بين موكلته والشركة صاحبة التطبيق، وخلو تقرير الفحص الفني من نسبة أي جريمة أو فعل فاضح إلى المتهمة، وعدم وجود أدلة ثبوت واقعة تؤدي إلى صحة الاتهامات سواء في المستندات أو أدلة الثبوت.

ودفع بانتفاء وجود أحراز حقيقية في القضية وتضارب أقوال مجري التحريات وهلامية الاتهامات الموجهة لموكلته وعدم تحديدهاتحديدا قاطعا كتشريعات عقابية يجب أن تكون محددة.

وطلب الدفاع الحاضر استخراج صور من المحاضر يفيد بسرقة تليفوناتها وحساباتها، وانتداب أستاذ جامعة من كلية الحاسبات والمعلومات ليشرح إمكانية التهكير على الحسابات الإليكترونية وقرصنتها.

وأسندت النيابة للمتهمة مودة الأدهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.