اغتصبها وأذاب جثتها في البوتاس.. حبس سباك بتهمة قتل طفلة انتقامًا من عشيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس سباك وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلة بعد اغتصابها وإذابة جثتها في مادة كاوية "بوتاس" لرغبة المتهم الأول في الانتقام من والدتها لإنهائها علاقتهما غير الشرعية.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهمين؛ تهمة القتل العمد والخطف والاغتصاب، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظمية عثر عليها في البرميل الذي أرشد عنه المتهم بعدما قام بإذابة جثة الطفلة داخله وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA من أسرة الطفلة القتيل.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور على جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية؛ حيث تبين أن الحثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها وإلقياها في مادة كاوية لإخفاء ملامحها.

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تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة متحللة داخل برميل في خزان مهجور بمنطقة فيصل، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين من التحريات أن ربة منزل أبلغت بإختفاء إبنتها البالغة من العمر ١٢ عامًا وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في التوصل لهوية الجناة حيث تبين انهما سباك وعامل حيث ينتقم السباك من والدة الطفلة التي رغبت في إنهاء علاقتهما الآثمة فاستدرجا الطفلة وقاما بالتعدي عليها جنسيا ثم أنهيا حياتها ووضعاها داخل خزان يحتوي على مواد كاوية ما أدى لتحلل جثتها وتحولها لعظام.

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الطالبية، في إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.